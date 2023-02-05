وكالة الأنباء الفرنسية: مهرجان للتسوق والتراث لتنشيط حركة السياحة في غدامس

سلط تقرير ميداني نشرته وكالة الأنباء الفرنسية على مهرجان للتسوق والتراث أقامه القائمون على إدارة شؤون بلدية غدامس لتنشيط حركة السياحة فيها.

التقرير، أكد إنشاد فتيات صغيرات بملابس ملونة ومجوهرات تقليدية أغان في المهرجان أملا في جذب السياح، في وقت شهدت فيه خيام مربوطة بمواد منقوشة باللون الأحمر عرض سلال إلى جانب ناسجة لها بإبرتها الخشبية كبيرة وحلقات حركات يديها أثناء عملها.

ونقل التقرير عن عميد بلدية غدامس قاسم المانع قوله: “شرف عظيم أن نستضيف مهرجان التسوق والتراث هذا، فالصناعات التقليدية والحرف اليدوية مصنوعة بأيادٍ ليبية في ظل تواجد زوار من مختلف أنحاء ليبيا ومن تونس وغيرها وآمل رؤية السياح من الجزائر”.