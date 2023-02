جبودة: على الرئاسي إتخاذ قرار شجاع بحل مجلسي النواب والدولة

ليبيا – طالب علي جبودة رئيس مجلس حكماء وأعيان ليبيا المجلس الرئاسي بأخذ قرار شجاع والاصطفاف مع الشعب الليبي بحل مجلسي النواب والدولة برئاسة عقيلة صالح وخالد المشري وإصدار المراسيم الخاصة بالانتخابات للخروج من النفق.

جبودة وفي تصريحات خاصة لقناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، قال: “نسمع نعرات تنادي بعدم الاعتراف بالنشيد الوطني وراية الاستقلال الليبية، ونحن نعتبرها خطًا أحمر لا يمكن المساومة عليهما، فهذه المسألة إحدى الثوابت والرموز الوطنية غير قابلة للاستفتاء أو التغيير لأنها تمثل كفاح الأجداد ونضال الأحفاد وهذا ردنا عما صدر من المجلس الرئاسي”.

وأعرب جبودة عن رفضه لما تقوم به البعثة الأممية من التدخل في الشأن الداخلي الليبي والقفز على اختصاص عمل مجالس الحكماء والأعيان.

وأشار إلى أن مهمة البعثة الأممية وعملها هي الدعم فقط.

جبودة أكد أحقية مجلس حكماء وأعيان ليبيا في العمل على ملف المصالحة الوطنية وهو من اختصاصه وليس من مهام واختصاص البعثة الأممية ونحن الجهة المخولة بملف المصالحة، وفقًا لقوله.

