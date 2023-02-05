الشركة الليبية للحديد والصلب: نعاني نقصاً كبيراً في تدفق إمدادات الغاز

قال رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب، محمد عبدالملك الفقيه، إن الشركة تعاني نقصا كبيرا في تدفق إمدادات الغاز الطبيعي.

وأشار الفقيه إلى أن الشركة تحتاج لكمية تتراوح بين 80 و120 مليون قدم مكعب يوميا، ليتسنى لها تشغيل مصانعها ووحداتها الإنتاجية.

والخميس الماضي، احتضنت الشركة، الاجتماع الثاني للعام الجاري، الخاص بلجنة تحديد احتياجات كبار مزودي ومستهلكي الغاز الطبيعي والوقود السائل البديل في ليبيا.

وأكد الفقيه عزم الشركة تنفيذ خطة لتنفيذ وحدة رابعة للاختزال المباشر وفُرن للصهر، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 150 طناً، خلال السنوات الثلاث القادمة، وهو ما يحتاج إلى مزيد من كميات الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية.

وأشارت الجهات المنتجة والمزودة للغاز إلى أنها ستعمل على إيجاد حلول ناجعة وعاجلة في الفترة المقبلة، للتغلب على المشاكل والصعاب التي تقف حائلاً أمام كبار المستهلكين.