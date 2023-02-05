الوطنية للنفط تطلق الدفعة الثانية من برنامج تطوير خريجي التخصصات النفطية

الوطن / رصد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن انطلاق الدفعة الثانية من برنامج تطوير خريجي التخصصات النفطية المتحصلين على شهادات البكالوريس والدبلوم العالي من الجامعات والكليات والمعاهد العامة وذلك بصدور قرار رئيس مجلس الإدارة بشأن التدريب لغرض التعيين

وطلبت المؤسسة من المتقدمين الواردة أسماؤهم بالكشوفات المرفقة التواصل والتنسيق مع مكتب البرامج الاستراتيجية ومنصة قيد الخريجين للالتحاق بالدورات التدريبية وبرامج رفع الكفاءة المخطط لها من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.

ونوهت المؤسسة على ضرورة التواصل عبر منصة قيد الخريجين لأي استفسارات للخريجين الذين لم ترد أسمائهم في قوائم الكشوفات.