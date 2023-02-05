البدري: ألمانيا تحاول قدر الإمكان جمع الفرقاء على اتجاه واحد للتوافق حول خريطة طريق واضحة

قال الدبلوماسي الليبي السابق عثمان البدري إن التحركات الدبلوماسية الألمانية التي يقودها السفير لافتة للغاية وتحظى بتزكية كل الفرقاء في ليبيا.
البدري اعتبر في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن الدور الألماني في ليبيا هو دور إيجابي، خاصة أن ألمانيا تُحاول مسك العصا من المنتصف وليس لها أي ميول لأي طرف من الأطراف، بل بالعكس كل المؤتمرات واللقاءات التي حدثت في برلين 1و2 كانت محايدة.
وأضاف: “ألمانيا تحاول قدر الإمكان جمع الفرقاء على اتجاه واحد للتوافق حول خريطة طريق واضحة، وبكل تأكيد ألمانيا تتبنى مقاربة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، كما ترى في أن ليبيا قد تكون مكانًا واعدًا لاستثمارات ألمانية ضخمة”.
وتابع قائلًا: “في السابق كانت هناك العديد من الشركات الألمانية التي تشتغل في ليبيا وكان لديها مشاريع كبيرة، ففي اعتقادي الألمان قد يكونون الطرف الأوروبي الوحيد الذي ينال موافقة كل الأطراف الليبية، ولا يوجد أي طرف قد يبدي معارضة للدور الألماني”.
ونوه البدري إلى أنه بالإمكان التعويل على الدور الألماني لحل المشكلة الليبية وغير مستبعد بالفعل عقد مؤتمر برلين في نسخة ثالثة، وكل الأطراف في اعتقاده سترضى بالمشاركة خاصة أن اللقاءات والمؤتمرات مسألة مريحة للأطراف الموجودة في الساحة الليبية الآن للاستفادة من الوقت والمحادثات.
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