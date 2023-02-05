البدري: ألمانيا تحاول قدر الإمكان جمع الفرقاء على اتجاه واحد للتوافق حول خريطة طريق واضحة

قال الدبلوماسي الليبي السابق عثمان البدري إن التحركات الدبلوماسية الألمانية التي يقودها السفير لافتة للغاية وتحظى بتزكية كل الفرقاء في ليبيا.

البدري اعتبر في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن الدور الألماني في ليبيا هو دور إيجابي، خاصة أن ألمانيا تُحاول مسك العصا من المنتصف وليس لها أي ميول لأي طرف من الأطراف، بل بالعكس كل المؤتمرات واللقاءات التي حدثت في برلين 1و2 كانت محايدة.

وأضاف: “ألمانيا تحاول قدر الإمكان جمع الفرقاء على اتجاه واحد للتوافق حول خريطة طريق واضحة، وبكل تأكيد ألمانيا تتبنى مقاربة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، كما ترى في أن ليبيا قد تكون مكانًا واعدًا لاستثمارات ألمانية ضخمة”.