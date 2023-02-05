القبض على تاجر مخدرات بحوزته كميات من الحشيش بمنطقة أبوسليم 

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، القبض على مواطن ليبي، بحوزته كميات من مخدر الحشيش.

وأوضح جهاز مكافحة المخدرات، في بيان، أنه “من خلال متابعة ورصد تحركات مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية تمكن أعضاء التحري والقبض من القبض على شخص ليبي الجنسية يقوم بترويج مخدر الحشيش بمنطقة أبوسليم”.

وتابع البيان؛ أنه “تم نصب كمين محكم له بعملية بيع وشراء فتم ضبطه متلبساً وبحوزته ( نصف قرصة ) و ( ربع قرصة ) و عدد ( 5 قطع ) يشتبه في كونها من مخدر الحشيش”.

وختم البيان موضحًا أن تم اتخاذ “الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص وأحيل إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات”.