بعد تدخل حكومة الدبيبة.. موظفو الخدمات الأرضية بمطار مصراتة يعلقون الاعتصام ويستأنفون العمل

العنوان-مصراتة

أعلنت النقابة الأساسية في الشركة الليبية للخدمات الأرضية في مطار مصراتة الدولي، اليوم الأحد، أن العاملين في الشركة الليبية للخدمات الأرضية قرروا تعليق الاعتصام الذي بدأوه في وقت سابق، اليوم.

وأشارت النقابة في بيان لها إلى استئناف العمل وتعليق الاعتصام، ذلك بعد الاجتماع الذي انعقد اليوم والتواصل مع وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية ووكيل وزارة المواصلات للنقل الجوي، بتضمين مرتبات الشركة لسنة 2023 لوزارة المواصلات وصرف جزء من المرتبات المتأخرة.

وبدأ العاملون بالشركة الليبية للخدمات الأرضية في مطار مصراتة الدولي إضرابا واعتصاما مفتوحين في وقت سابق إلى حين تنفيذ مطالبهم، المتمثلة في صرف المرتبات المتأخرة.

وأمس السبت، أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، تعديل جدول رحلاتها المجدولة الأحد، موضحة أن التشغيل سيكون استثناء لرحلات الذهاب والعودة من وإلى مطار معيتيقة الدولي.