ليبيا – رأى مروان الدرقاش الناشط الإسلامي الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني أن حال ليبيا عقب 12 سنة مما وصفها بـ”ثورة فبراير” خيرٌ وأكثر أمنًاً واستقرارًا ورفاهيةً مما كان عليه قبلها.

الدرقاش وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: “بالرغم من كل ما يقوله المتشائمون وما ينوح به النائحون وما يهوله المهولون إلا أن حال ليبيا بعد 12 سنة من ثورة التكبير هو خيرٌ وأكثر أمنًا واستقرارًا ورفاهيةً مما كان عليه قبلها”.

وأضاف: “لكننا ابتُلينا بفئات من الليبيين لا يحمدون الله على نعمة ولا يشكرونه على فضل، دائمي الشكوى كثيري التذمر لا يعجبهم عجب ولا يصومون في رجب، فلهم نسأل الهداية ولبلادنا من الله دوام العافية والرعاية”.

Shares

The post الدرقاش: حال ليبيا عقب 12 سنة من “ثورة فبراير” أكثر أمنًا واستقرارًا ورفاهيةً مما كان عليه قبلها first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية