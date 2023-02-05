والدة الفنانة العراقية المختطفة في طرابلس: ميليشيا الردع أخذت ابنتي دون أمر نيابة

أكدت نهلة فائز عبدالله والدة الممثلة العراقية داليا فرهود القبض على ابنتها مساء يوم الثلاثاء من قبل قوة مسلحة تابعة لميليشيا قوة الردع الخاصة.

وأشارت في مداخلة هاتفية عبر قناة “العربية الحدث”، إلى أن داليا اتصلت بها يوم الأربعاء وطمأنتها أنها بخير وتعامل معاملة ممتازة وتم التحقيق معها ولم يثبت عليها أي شيء.

وأضافت: “ابنتي أخبرتني أنها قدمت إفادتها وستقوم بقراءتها للتوقيع عليها، حتى تعرض في اليوم التالي على النيابة، لم أتواصل مع ابنتي منذ يوم الأربعاء.. تم أخذها من مساء الثلاثاء من قبل قوة مسلحة تابعة لجهاز الردع، دون أمر من النيابة ودون أمر إلقاء قبض”.

وتابعت والدة الممثلة حديثها: “القوة اقتحمت المنزل وفتشوا غرفتها بالكامل ولم يجدوا أي شيء يثير الشك، وأخذوا داليا وأخبرت والدها في هذه الأثناء بأنها تشعر بالخوف، فطلب والدها الذهاب معها، لكن القوة رفضت ذلك وطلبوا منه أن يلحق بهم بسيارته، القوة أخذت ابنتي بسيارات رباعية ولم يلحق بها والدها وأخذوها إلى معيتيقة بحسب ما فهمنا من القوة المسلحة”.

Trending شاب بمدينة غريان يقتل 5 أفراد من أسرته حرقاً.. والسبب سوء المعاملة

وأكدت تواصل الخارجية العراقية معها وإرسالها لبرقية للخارجية الليبية، مشيرةً إلى أنه لم يتصل بهم أي مسؤول ليبي ليعرض عليهم أي مساعدة في معرفة مصير ابنتها.

وأردفت أنه تزامن ظهور الإعلامية غالية بوزعكوك بفيديو مع وقت أخذ داليا، وهناك صفحات ربطت الموضوع ببعضه، وأرسلت رسالة لغالية وهي بعيدة عن الموضوع تمامًا ونشرت فيديو كذبت من خلال الخبر.

ووجهت والدة الفنانة داليا رسالة لرئيس وحكومة العراق طالبت من خلالها بالتدخل السريع لإطلاق سراح ابنتها بأسرع وقت ممكن كونها مواطنة عراقية.