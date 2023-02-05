الخارجية الامريكية: مهتمون بالتعاون الاقتصادي والنفطي مع ليبيا

الوطن|رصد

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “ساميويل وربيرغ” إن”الولايات المتحدة مهتمة بالتعاون الاقتصادي والنفطي مع ليبيا ولكن الأولوية الآن هي تحقيق التطلعات الليبية ليكون هنالك إدارة شفافة لعائدات النفط”.

وأضاف “وربيرغ” في تصريح صحفي أنه يجب أن تتضمن هذه الإدارة آلية اتفاق على النفقات التي تكتسي أولوية تدابير الشفافية وخطوات لضمان الرقابة والمساءلة.

وأكد الدبلوماسي الأمريكي أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة الفنية إذا كان هناك طلب من الأطراف الليبية للإسهام في إنشاء آلية من هذا النوع.