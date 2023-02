الحصادي: أخطر أنواع الفساد عندما يكون برعاية وحماية أجهزة ومؤسسات الدولة

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين أن الفساد مرفوض ومحرم ومجرم بكل أنواعه وصوره ومظاهره ومصادره.

الحصادي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “ويبقى الفساد -بكل أطيافه- أحد معاول الهدم التي تواجه عمليات التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية”.

ورأى أن أخطر الفساد عندما يكون برعاية وحماية ودعم أجهزة ومؤسسات الدولة وبشعارات وطنية وإنسانية وخدمية خادعة، قائلًا: “فلا وطن مع الفساد”.

