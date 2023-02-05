ليبيا الان

الحصادي: أخطر أنواع الفساد عندما يكون برعاية وحماية أجهزة ومؤسسات الدولة

تم النشر منذُ 30 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين أن الفساد مرفوض ومحرم ومجرم بكل أنواعه وصوره ومظاهره ومصادره.

الحصادي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “ويبقى الفساد -بكل أطيافه- أحد معاول الهدم التي تواجه عمليات التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية”.

ورأى أن أخطر الفساد عندما يكون برعاية وحماية ودعم أجهزة ومؤسسات الدولة وبشعارات وطنية وإنسانية وخدمية خادعة، قائلًا: “فلا وطن مع الفساد”.

Shares




The post الحصادي: أخطر أنواع الفساد عندما يكون برعاية وحماية أجهزة ومؤسسات الدولة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك