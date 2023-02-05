“رغم تسجيل شبهات فساد في توزيعها”.. الدبيبة يناقش المرحلة الثانية من مبادرة القروض

الوطن / رصد

عقد رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعا مع اللجنة العليا للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، لمتابعة الملاحظات الواردة من اللجان الفرعية، والخطوات المتخذة من قبل اللجنة المركزية للبدء في المرحلة الثانية من المبادرة.

وأوضح رئيس اللجنة العليا بدر الدين التومي، أن (9) بلديات من (134) بلدية قدمت مخاطبات بإيقاف القائمة المحالة من طرفها للمراجعة، وتم التعامل معها، مؤكدا أن العمل مستمر للبدء في المرحلة الثانية من مشروع الإقراض وتوزيع الأراضي السكنية .

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع، قبول أي ملاحظات من اللجان الفرعية وتراجعها في القائمة المُعتمدة سابقا، للتأكيد على أن يكون الاعتماد حسب معايير الاختيار للإعلان عنها، وضرورة البدء في المرحلة الثانية للمتقدمين لتقديم الخدمة لهم.