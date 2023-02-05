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“رغم تسجيل شبهات فساد في توزيعها”.. الدبيبة يناقش المرحلة الثانية من مبادرة القروض

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

عقد رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعا مع اللجنة العليا للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، لمتابعة الملاحظات الواردة من اللجان الفرعية، والخطوات المتخذة من قبل اللجنة المركزية للبدء في المرحلة الثانية من المبادرة.

وأوضح رئيس اللجنة العليا بدر الدين التومي، أن (9) بلديات من (134) بلدية قدمت مخاطبات بإيقاف القائمة المحالة من طرفها للمراجعة، وتم التعامل معها، مؤكدا أن العمل مستمر للبدء في المرحلة الثانية من مشروع الإقراض وتوزيع الأراضي السكنية .

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع، قبول أي ملاحظات من اللجان الفرعية وتراجعها في القائمة المُعتمدة سابقا، للتأكيد على أن يكون الاعتماد حسب معايير الاختيار للإعلان عنها، وضرورة البدء في المرحلة الثانية للمتقدمين لتقديم الخدمة لهم.

الوسوم

الحكومة المنتهية الولاية اللجنة العليا للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة ليبيا مخاطبات بإيقاف القائمة المحالة مشروع الإقراض وتوزيع الأراضي السكنية

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الوطن الليبية

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