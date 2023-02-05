العبار: المجتمع الدولي مارس لعبة ماكرة في ليبيا

قال المحلل السياسي يحيى العبار انه كان يجب على المجتمع الدولي والبعثة الاممية ان تضغط على مجلس النواب الحالي للذهاب الى تأسيس الدولة وإنهاء فترة ولايته للوصول الى فترة برلمانية جديدة

واشار العبار في مداخلة تلفزيونية الى ان لعبة الغرب الماكرة لاستدراج البرلمان للتعامل مع جسم سياسي هلامي وغير شرعي كانت القشة التي قصمت ظهر البعير لينتج عن هذا الامر حكومة لم تتحصل على ثقة داخلية من البرلمان وفرضت سلطتها غير الشرعية ما عمق الفساد في البلاد في اشارة الى الحكومة منتهية الولاية التي يترأسها عبدالحميد الدبيبة .