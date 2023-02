العرادي: لا يجب أن تعمل ليبيا ككلب حراسة لأوروبا

ليبيا – علق عبدالرزاق العرادي القيادي فى حزب العدالة والبناء الذؤاع السياسي للإخوان المسلمين على خبر حضور وزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش لمراسم تسليم زوارق حراسة مهداة من إيطاليا إلى خفر السواحل الليبي لاستخدامها في منع وصول زوارق الموت إلى إيطاليا.

العرادي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “كمن ذهب إلى الطبيب يشكو مرضًا خطيرًا فوصف له الطبيب بودرة مكياج أو أحمر شفاه”.

وأضاف: “إن كانت أوروبا جادة في حل الهجرة غير القانونية فعليها أولًا أن تعترف بأن هذه المشكلة مشكلة أوروبية بالدرجة الأولى، وأن ليبيا ما هي إلا دولة ممر، وأن هذه المشكلة ما لم تعالج بخطة استراتيجية شاملة تشارك فيها دول المنشأ والممر والمقصد، فإنها لن تحل ولو اجتمعت زوارق الدنيا كلها في البحر المتوسط. لأنه ببساطة الخانب يغلب العساس”.

وواصل حديثه: “هذا الجانب هو عبارة عن عصابة، وشبكة دولية منظمة، لديها شبكات اتصال، وأسلحة، وصيرفة، وشبكة مواصلات، وتجار، ومصانع قوارب، تأمن لها كل ما تحتاجه، لإرسال زوارق الموت إلى مقصدها، أو حتفها، لديهم شبكة علاقات ترشي حرس الحدود، والسواحل في كل الدول التي تمر بها، وتتعامل مع نقاط تفتيش تابعة لها، وتدفع رواتبها لغض الطرف عن تحركاتهم”.

وأكمل: “هذه العصابة تمارس تهريب البشر والسلاح والمخدرات، وهي خطر على الأمن، والسلم العالميين وتمارس القتل، والتعذيب، والإخفاء القسري، والعبودية، والاغتصاب ضد هذه الفئة المنكوبة الباحثة عن حياة كريمة لم تجدها في أوطانها”.

العرادي ختم: “لا يجب أن تعمل ليبيا ككلب حراسة لأوروبا، يجب على ليبيا أن تطالب باستراتيجية شاملة لحل المشكل من جدوره؛ إستراتيجية تضع الخطط لمحاربة هذه العصابة الدولية التي تدار من داخل دول المقصد من داخل أوروبا؛ ولها فروع في دول الممر والمنشأ؛ استراتيجية تنبثق عنها خطة للشروع في بناء مشاريع تنموية في بلدان المنشأ لتحسين حياة الناس هناك، وذلك باستثمار جزء من ثرواتهم التي نهبت منهم؛ خطة تشمل حماية الحدود البرية قبل البحرية،حينها إذا احتجنا إلى زوارق إيطاليا ندفع ثمنها”.

