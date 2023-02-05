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الدبيبة يبحث مع باتيلي المقترحات الجادة لإنجاز الانتخابات

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

استقبل رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، لمناقشة نتائج لقاءاته ومشاوراته الأخيرة مع الأطراف المحلية والدولية.

وأوضح حساب الحكومة، في  بيان،  أنه خلال اللقاء “تم مناقشة عدد من المقترحات الجادة لإنجاز الانتخابات في أقرب الآجال والتأكيد من قبلهما على ضرورة إصدار القاعدة الدستورية ليتم التركيز بشكل مهني على باقي الخطوات التنفيذية للوصول للانتخابات”.

وأضاف البيان، أنه تم كذلك “التطرق إلى دور التنمية في خلق الاستقرار، وأن تكون عادلة من حيث توزيعها وتُراعي الأولوية”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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