تحشيدات عسكرية في الزاوية.. تفاصيل عودة “أبــوعبـيدة الــز.اوي” إلى ليبيا ..والسبب!

نشرت وسائل اعلام محلية تفاصيل عودة الشيخ ابو عبيدة الزاوي “شعبان هدية” إلى ليبيا وسط انباء عن تحشيدات عسكرية كبيرة في مدينة الزاوية.

وقالت وسائل الاعلام انه جرى رصد اقتراب طائرة من طراز “داسو فالكون” ذات الرقم “9H-SSG” من ليبيا قادمة من اسطنبول، وكانت وجهتها مطار ليون في فرنسا.

ووفقا لوسائل الاعلام فقد اقتربت الطائرة من مطارات مصراتة ومعيتيقة وزواة، ولكن لم تهبط فيهما، ثم هبطت في مالطا.

واشارت وسائل الاعلام وفقاً لمصادر محلية “أن الطائرة كانت تحمل الإر.هابي شعبان هدية المعروف بـ”الشيخ أبو عبيدة الزاوي”، قادمًا من تركيا.

وبحسب شهود عيان فإن أرتال مسلحة خرجت منذ ساعات، من مدينة الزاوية متجهة إلى زوارة لاستقبال “الزاوي” والرجوع به إلى المدينة.

ووفقا لوسائل الاعلام فإن أبوعبيدة الزاوي كان من المفترض أن يصل مطار زوارة عبر مهبط مليتة على متن طائرة رحلة خاصة، وكان سيستقبلته مجموعة كبيرة من قيادات المنطقة الغربية.