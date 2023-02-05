الخطوط الليبية ترد على الأخبار حول توقف رحلاتها وإعلان إفلاسها

أخبارليبيا24 – نفت شركة الخطوط الجوية الليبية، اليوم الأحد، الشائعات التي يتم تداولها بخصوص توقف تشغيل الرحلات الجوية وإعلان إفلاسها.

وقالت الشركة :”ننفي ماتم تداوله اليوم عبر عديد الصفحات على “فيسبوك” عن توقف تشغيل الرحلات الجوية نهائيا، والبعض ذهب لأبعد من ذلك وذكر بأن الشركة أعلنت إفلاسها”.

وأضافت شركة الخطوط الجوية الليبية، أن كل هذه الأنباء غير صحيحة وتفتقر للمصداقية.

وذكرت الشركة أن توقف التشغيل كان استثنائياً لإتمام بعض الإجراءات المتعلقة بذلك وستباشر الشركة تسيير الرحلات بعد ظهر الغد الإثنين.

وشددت الخطوط الليبية على ضرورة تحري المصداقية والتواصل معها ومكتبها الإعلامي لتبيان الحقائق.

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