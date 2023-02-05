الصول: لقاء باتيلي والطرابلسي “قفزة في الهواء”

قال علي الصول، عضو مجلس النواب، إن اجتماع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مع عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف في حكومة الدبيبة المنتهية، لبحث تأمين الانتخابات هو ظاهرة إعلامية وقفزة في الهواء فقط.

وأضاف الصول، في تصريحات صحفية، أن إجراء الانتخابات يتطلب توحيد السلطة التنفيذية وإيجاد حكومة موحدة لإجرائها.

وأكد علي الصول، أن حكومة عبدالحميد الدبيبة لا تريد إجراء الانتخابات في ليبيا.

واجتمع الطرابلسي، أمس السبت، مع المبعوث الأممي لدى ليبيا “عبدالله باتيلي، وناقشا عدداً من المواضيع المتعلقة بدور وزارة الداخلية الفعال في أعمال لجنة 5+5، بالإضافة إلى مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية وحماية وحراسة الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية، وفقا لبيان حكومة الدبيبة.