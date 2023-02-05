الدبيبة: يجب العمل بشكل صادق لإنجاز المرحلة الثانية من مشروع الإقراض 

عقد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأحد، اجتماعا مع اللجنة العليا للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، لمتابعة الملاحظات الواردة من اللجان الفرعية، والخطوات المتخذة من قبل اللجنة المركزية للبدء في المرحلة الثانية من المبادرة.

وأوضح حساب حكومة الدبيبة، في بيان، أن الدبيبة خلال الاجتماع أكد “قبول أي ملاحظات من اللجان الفرعية وتراجعها في القائمة المُعتمدة سابقا، للتأكيد على أن يكون الاعتماد حسب معايير الاختيار للإعلان عنها، وضرورة البدء في المرحلة الثانية للمتقدمين حتى نستطيع تقديم الخدمة لهم”.

وتابع البيان، أن “رئيس اللجنة العليا بدر الدين التومي، لفت إلى أن (9) بلديات من (134) بلدية قدمت مخاطبات بإيقاف القائمة المحالة من طرفها للمراجعة، وتم التعامل معها”، مؤكدا أن “العمل مستمر للبدء في المرحلة الثانية من مشروع الإقراض وتوزيع الأراضي السكنية”.

وشدد الدبيبة على “ضرورة العمل بشكل مهني وصادق لإنجاز المرحلة الثانية، واستكمال باقي البلديات التي لم تقدم قوائم المستفيدين”.