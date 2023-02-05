البرلمان يحقق في أسباب نقص الأدوية وعدم توطين العلاج بالداخل

عقدت اللجنة المكلفة من قبل رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح ” بالقرار رقم 74 لسنة 2022 . م برئاسة رئيس لجنة الصحة والبيئة بالمجلس الدكتور ” نصر الدين مهنى” اجتماعاً مع وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عثمان عبد الجليل، وذلك لمناقشة أسباب نقص الأدوية وعدم توطين العلاج بالداخل .

جاء ذلك بحضور عضو اللجنة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية “رمضان شمبش ” وعضو اللجنة “مصباح دومه ”.

ويأتي هذا الاجتماع الذي عُقد اليوم الأحد، بمقر مجلس النواب بمدينة بنغازي، في إطار متابعة المجلس للعراقيل والصعوبات التي تحول دون رفع مستوى الخدمات الصحية للمواطن.