تفاصيل مثيرة بالقبض على أحد أفراد تشكيل عصابي ببنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الاحد عن تمكن مركز شرطة القوارشة من القاء القبض على أحد أفراد تشكيل عصابي قام بسلب مركبة مواطن والإعتداء عليه بسلاح ناري .

ويأتي ذلك إستجابةً لشكوى مواطن تقدم بشكواه ضد شخصين مجهولي الهوية قامو بالركوب معه بمركبته الآلية نوع سامسونق بيضاء اللون وطلبو منه إيصالهم لمنطقة الهواري بالقرب من المقبرة الجديدة .

وبحسب المعلومات فان المتهمين عند وصولهم لمنطقة الهواري قام أحدهم بضرب الشاكي على رأسه من الخلف بأخمس سلاح ناري نوع مسدس وقام الشخص الآخر بضرب الشاكي بسلاح أبيض نوع (طباق) وقامو بسلب مركبته نوع سامسونق بيضاء اللون وتركوه مُلقًا على الارض ولاذو بالفرار ودخل على إثرها إلى مستشفى الجلاء .

وفور تلقي البلاغ، وجه السيد رئيس المركزالعميد سالم بوفارس تعليماته بالبحث والتحري عن الشخص المطلوب وبمتابعة رئيس وحدة التحقيق رائد سالم قادير تم تكثيف عمليات البحث والتحري عن الفاعلين ,

وعُقب ورود معلومات عن المركبة المسروقة بأنها قد شكلت حادث سير بإختصاص مركز شرطة بوعطني وتم إنتقال أعضاء التحريات بإمرة الملازم أول إدريس السعيطي إلى منطقة بوعطني وإستلام المركبة .

وأسفرت جهود التحريات إلى تحديد هوية أحد الفاعلين وتحديد محل سكنه بمنطقة القوارشة وتم إنتقال أعضاء التحريات وضبطه والإنتقال به إلى القسم .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ع.ع.ر من مواليد 2004 وإعترف بسلبه لمركبة الشاكي وإعتدائه عليه هو شريكه الآخر .

وأتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وتم إحالته إلى جهات الإختصاص ولازال البحث مُستمرا عن شريكه الآخر ..