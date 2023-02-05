بعدد محدود.. مطالبات بإعلان تعديل وزاري كامل لحكومة باشاغا

كشف عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، الاحد ان عدد من أعضاء مجلس النواب طالبوا باستدعاء حكومة فتحي باشاغا، رئيس الحكومة المدعومة من المجلس للمساءلة عن أدائها الذي أصبح غير مقبول في ظلّ ما تعانيه الدولة من ظروف معيشية .

وقال العرفي في تصريحات تلفزيونية، الى ان مجلس النواب سيناقش ملفّ حكومة باشاغا في جلسة الإثنين ومساءلتها عن ملفّ لجنة إعمار بنغازي وكيف ستحصل على تغطية تكاليف الإعمار فيها وفي بعض المدن الأخرى.

وفي السياق، أفادت تقارير صحفية الى ان 65 نائباً بمجلس النواب تقدموا بطلب عقد جلسة استماع علنية لرئيس الحكومة فتحي باشاغا لتوضيح أسباب تعطل استلام حكومته لمهامها في العاصمة طرابلس .

وأشار التقرير الى ان النواب طالبوا بإعلان تعديل وزاري كامل لحكومة باشاغا لا يتعدى 15 وزارة، حتى لا ترهق كاهل الدولة بالمصروفات الإضافية، وأن تكون فرصة لإعادة جمع التوافق الوطني بحكومة واحدة في عموم البلاد.