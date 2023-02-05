القبض على عضو خطير بأكبر العصابات في ليبيا

أعلنت وزارة الداخلية الليبية، اليوم الاحد إلقاء القبض على شخص خطير وهو أحد أعضاء أكبر عصابات ترويج المخدرات .

وبحسب المعلومات، وفقًا لوزارة الداخلية تمكن أعضاء مكتب جمع الاستدلالات المركزي تاجوراء بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من إلقاء القبض على الشخص الخطير والمطلوب لنيابة مكافحة جرائم المخدرات.

واشارت الداخلية الى إن المقبوض عليه كان هارباً إلى دولة تونس وخلال رجوعه إلى ليبيا تم ضبطه بمنطقة ابوسليم بطرابلس وبالتحديد الهضبة الكيزه ؛ وبالاستدلال معه اعترف بترويجه للمخدرات ومن كان يدعمه .

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حياله وأحيل إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص ؛ ولازال البحث مستمر عن الأشخاص المطلوبين ضمن هذه الشبكة الاجرامية .

يذكر بأن شقيق المقبوض عليه محكوم عليه بالسجن 27سنة في قضية مخدرات وهو هارب بدولة المغرب ويقوم بتجارة المخدرات، بحسب وزارة الداخلية.