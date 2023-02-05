بلدية الاصابعة توقف قوائم المستفيدين من مبادرة الدبيبة

وجه عميد بلدية الأصابعة عماد البشير المقطوف، كتابا الى حكومة الدبيبة منتهية الولاية يطالب فيها إيقاف قائمة القروض الشبابية، بعد ورود عدد من الشكاوى من المواطنين بأن هناك من ورد أسمه في قائمة المستهدفين الواردة من طرف اللجنة المركزية لا يستحق القرض وفق الشروط الواردة بقرار رئيس اللجنة العليا

وجاء في البيان، أن بلدية الأصابعة قررت إيقاف كشف القروض الصادر عن اللجنة المركزية وعرضه مجددا على لإعادة التقييم من خلال لجان متخصصة وتحت إشراف البلدية المباشر مع ضمان من انطبقت عليهم الشروط ويستحقون هذه القروض ممن وردت أسماؤهم بقائمة القروض المعلن عنها من اللجنة العليا.

وطالب باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال إيقاف كشف القروض الخاص ببلدية الأصابعة وإعادته للبلدية تمهيدا لإتمام إجراءات إعادة التقييم وذلك للحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي في البلدية.