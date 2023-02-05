الدبيبة وشكشك يبحثان إنشاء 3 ملاعب جديدة خلال خطة العام 2023

عقد مساء اليوم الأحد اجتماع ضم رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، لمتابعة تنفيذ مشروعات التنمية، والعمل على انطلاق المشروعات الاستراتيجية وفق الجداول الزمنية المعتمدة لضمان تنفيذها.

وأوضح حساب حكومة الوحدة المؤقتة، في بيان، أنه خلال الاجتماع “تم مناقشة تنفيذ مشروع إنشاء (500) مدرسة جديدة لأهميته خلال العام الحالي، واعتماد التصاميم اللازمة لنماذج مختلفة وفق خطة وزارة التربية والتعليم واحتياجاتها”.

وأردف البيان، أنه ” تم متابعة تنفيذ صيانة وتطوير المدينتين الرياضيتين طرابلس وبنغازي، وإنشاء 3 ملاعب جديدة خلال خطة العام 2023″.

وأشار البيان إلى أنه “تم متابعة إجراءات العطاء العام بعد استكمال موافقات الديوان على 70٪؜ من العطاء، والتأكيد على استكمال باقي المشروع، ليكون منهجية التوريد خلال العام الجاري ومنع التعاقدات المباشرة بوزارة الصحة والإمداد الطبي”.

وأردف البيان، أنه خلال الاجتماع تم التأكيد على “ضرورة الإفصاح والشفافية في كافة الإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة التنفيذية والوزارات”.

وشارك في الاجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ومدير الإدارة العامة للقطاع السيادي.