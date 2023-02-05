العرفي: تصويت مجلس الدولة على شاغلي المناصب السيادية خطوة لتبادل الثقة

قال عبدالمنعم العرفي، عضو مجلس النواب، إن النواب طالبوا بحضور رئيس الحكومة فتحي باشاغا جلسة غدًا الإثنين؛ للاستفسار عن كيفية تشكيل لجنتي (الدعم والطوارئ؛ وإعمار الكفرة)؛ والآليات التيستتبعها الحكومة لتمويل نفسها.

وأضاف العرفي، في تصريحات صحفية، أن الخلاف حول مسألة ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين لازال قائما، متمنياً أن يتم تجاوز هذا الخلاف.

وتابع العرفي:” أنه نظرا لغياب أحد المترشحين لمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس عن الجلسة الماضية؛ فقد تم تأجيلالبث في المنصب ليكون كافة المترشحين حاضرين، وتفاديًا للطعون التي قد تحدث في ظل غياب أحد المترشحين عن جلسة اختيار النائب الثاني، على أن مسألة اختيار النائب الثاني سيتم البث فيها في جلسة غد الإثنين؛ لجاهزية كافةالأعضاء.

ولفت العرفي، إلى أن خطوة مجلس الدولة بالتصويت على شاغلي المناصب السيادية تعد خطوة لتبادل الثقة بين المجلسين.

ونوه بأن أهم المناصب السيادية التي يجب تغيير رؤسائها هو محافظ مصرف ليبياالمركزي، وديوان المحاسبة، والرقابة الإدارية.