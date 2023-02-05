الجوية الليبية تنفي الشائعات حول توقف رحلاتها وإعلان إفلاسها

العنوان – طرابلس

نفت شركة الخطوط الجوية الليبية، اليوم الأحد، الأخبار المتداولة حول توقف تشغيل الرحلات الجوية وإعلان إفلاسها.

وأضافت الشركة في بيان عبر حسابها على “فيسبوك” :”ننفي ماتم تداوله اليوم عبر عديد الصفحات على “فيسبوك” عن توقف تشغيل الرحلات الجوية نهائيا، والبعض ذهب لأبعد من ذلك وذكر بأن الشركة أعلنت إفلاسها”.

وأشارت شركة الخطوط الجوية الليبية، إلى أن كل هذه الأنباء غير صحيحة وتفتقر للمصداقية.

وأوضحت الشركة أن توقف التشغيل كان استثنائياً لإتمام بعض الإجراءات المتعلقة بذلك وستباشر الشركة تسيير الرحلات بعد ظهر الغد الإثنين.

وطالبت الخطوط الليبية مروجي هذه الإشاعات بتحري المصداقية والتواصل معها ومكتبها الإعلامي لتبيان الحقائق.