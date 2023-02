والدة داليا فرهود: قوة مسلحة تابعة للردع أخذت إبنتي من المنزل دون أمر من النيابة

ليبيا – أكدت نهلة فائز عبدالله والدة الممثلة العراقية داليا فرهود القبض على ابنتها مساء يوم الثلاثاء من قبل قوة مسلحة تابعة للردع ،مشيرةً إلى أن داليا اتصلت بها يوم الأربعاء وطمأنتها أنها بخير وتعامل معاملة ممتازة وتم التحقيق معها ولم يثبت عليها أي شيء.

عبد الله، وفي مداخلة هاتفية عبر قناة “العربية الحدث”، تابعتها صحيفة المرصد، أضافت: “ابنتي أخبرتني أنها قدمت إفادتها وستقوم بقراءتها للتوقيع عليها، حتى تعرض في اليوم التالي على النيابة، لم أتواصل مع ابنتي منذ يوم الأربعاء”.

وتابعت حديثها: “ابنتي تم أخذها من مساء الثلاثاء من قبل قوة مسلحة تابعة لجهاز الردع، دون أمر من النيابة ودون أمر إلقاء قبض”.

وتابعت والدة الممثلة حديثها: “القوة اقتحمت المنزل وفتشوا غرفتها بالكامل ولم يجدوا أي شيء يثير الشك، وأخذوا داليا وأخبرت والدها في هذه الأثناء بأنها تشعر بالخوف، فطلب والدها الذهاب معها، لكن القوة رفضت ذلك وطلبوا منه أن يلحق بهم بسيارته، القوة أخذت ابنتي بسيارات رباعية ولم يلحق بها والدها وأخذوها إلى معيتيقة بحسب ما فهمنا من القوة المسلحة”.

وأكدت تواصل الخارجية العراقية معها وإرسالها لبرقية للخارجية الليبية، مشيرةً إلى أنه لم يتصل بهم أي مسؤول ليبي ليعرض عليهم أي مساعدة في معرفة مصير ابنتها.

وبسؤاله عن نفيها عبر تسجيل صوتي بأن الإعلامية غالية بوزعكوك لم تشارك في اختطاف ابنتها داليا، قالت نهلة: تزامن ظهور الإعلامية غالية بوزعكوك بفيديو مع وقت أخذ داليا، وهناك صفحات ربطت الموضوع ببعضه، وأرسلت رسالة لغالية وهي بعيدة عن الموضوع تمامًا ونشرت فيديو كذبت من خلال الخبر.

ووجهت والدة الفنانة داليا رسالة لرئيس وحكومة العراق طالبت من خلالها بالتدخل السريع لإطلاق سراح ابنتها بأسرع وقت ممكن كونها مواطنة عراقية.

