مواصلات الحكومة المنتهية: توصلنا لفكّ الاعتصام والنظر في مطالب عمال شركة الخدمات الأرضية

أعلنت وزارة المواصلات بحكومة الدبيبة المنتهية، توصلها لاتفاق على فكّ الاعتصام والنظر في مطالب العاملين بالشركة الليبيـة للخدمات الأرضية واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأوضح وزارة المواصلات، أن “جميع الرّحلات الجوية بمطارات معيتيقة ومصراتة وسبها تسير بشكل اعتيادي”.

وكان رئيس النقابة للشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية بمطار مصراتة الدولي نزار السويحلي، قد صرح أنهم بدأوا، اليوم الأحد، في اعتصام داخل مطار مصراتة.

وقال السويحلي، إن “الاعتصام جاء بسبب تلكؤ الحكومة في صرف مرتباتنا المتأخرة منذ 20 شهرا”.

وأضاف “مطالبنا هي تضمين مرتباتنا لعام 2023 مع مرتبات وزارة المواصلات وتعويض الشركة عن الأضرار التي لحقت بها في حرب مطار طرابلس”.

وتابع “شركات الطيران تعمل بشكل طبيعي لأنها متعاقدة مع شركات مناولة خاصة باستثناء شركتي الخطوط الليبية والإفريقية جرى تحويل رحلاتهما إلى مطار معيتيقة في طرابلس”.