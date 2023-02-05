أمطــار وثلـوج.. تعرف على تطــورات الوضع والمنخفض الجوي اليومين القادمين

أوضح تقرير صادر عن خبراء للارصاد عن حالة الطقس في ليبيا اخر تطورات الوضع الجوي اليومين القادمين في البلاد.

وبحسب التقرير تتأتر مناطق شرق البلاد بأطراف منخفض جوي يتمركز شرق المتوسط بحيث يعطي انعراجات للسحب الممطرة على الشمال الشرقي والجبل الأخضر والخليج لاحقا مع رياح نشطة الى قوية.

ووفقا للتقرير اواخر هذه الليلة وصباح الغد قد تشهد مرتفعات الجبل الاخضر تساقط امطار ممزوجة بالثلوج مع عدم تراكمه.

واشار التقرير إلى أن المنخفض من المتوقع أن تتأتر به مناطق الشمال الغربي وسرت ببعض الامطار الخفيفة والمحدودة مع رياح نشطة نسبيا وانخفاض في درجات الحرارة.

ونوه التقرير إلى الاجواء تكون مستقرة على مناطق الجــنوب مع اجواء باردة نسبيا.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تتراوح درجات الحرارة بشكل عام بين 13–18 ولاتتجاوز ال10 على المرتفعات الجبلية.

والله اعـــــــــلم.