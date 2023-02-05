وزير التَّربية والتَّعليم يُوجّه رسائل للطلاب والمعلِّمين .. ماذا قال ؟

وجه وزير التَّربية والتَّعليم الدّكتور “موسى المقريف”، اليوم الاحد عدد من الرسائل للطلاب والمعلِّمين والمهتمِّين بشؤون التعليم .

جاء ذلك اثناء متابعة الوزير لاِنطلاق أول يوم دراسي في الفصل الدِّراسي الثاني، من خلال زيارة إلى مدرسة العَلمِين للتعليم الأساسي رفقة مراقب التربية والتعليم طرابلس المركز الأستاذ “عبد الرزاق الرميلي”، ومُدير المدرسة الأستاذ “خالد قاباج”.

وأشاد وزير التَّربية والتَّعليم بجدِّية وحرص الطلاب على التواجد والتقيد والاِنضباط من أول يوم دراسي، مثمِّناً ما جاء في كلمات الطلاب التشجيعية، معرباً عن سعادته لِسير الفصل الدِّراسي الأول، وفق المخطط له ودونما رصد أية عوائِق وعَراقيل.

واِستمع الوزير إلى حديث الطلاب حول قضاء العطلة الدِّراسية والتي اِستمرت لأسبوع واحد وفق مواعِيد الدِّراسة والاِمتحانات المُعلن عنها بالقرار رقم (1442) لسنة 2022م .

ووجه المقريف ثلاثة رسائل، أولها للأسرة التَّعليمية والتَّربوية وكافة الكوادر الإدارية في كامِل التُّراب الليبي بأنه على ثقة بها ومدرك بأنها على قدر المسؤولية المعهودة عليه .

وجاءت الرسالة الثانية للطلاب، قائلًا : “أننا مهتمون بما طالبوه في مرات عدَّة وهو حل مشكلة الاِكتظاظ الطلابي وتوفير المقاعد الدِّراسية.. وفي هذا الصدد نؤكد لأبنائِنا التلاميذ والطلاب جميعاً أننا في اِنتظار تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء 1500 مؤسسة تعليمية، والبداية بخمسمائة مدرسة خِلال العام الجاري.. فإنشاء المؤسسات التعليمية هو السبيل الوحيد لِحل مشكلة الاِكتظاظ الطلابي”.

وكانت ثالث رسائل الوزير للمهتمِّين بالعملية التعليمية، التأكيد على أن المناهج الدِّراسية لِكافة الصفوف الدِّراسية هي محل مراجعة وستخضع للتطوير وقد وجهنا مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية إلى ذلك، مضيفاً تأكيده بأن الوزارة بلغت خطوات متقدِّمة في ملف التعليم عَن بُعد لإدراكها ضرورته.