الداخلية: القبض على أحد أعضاء أكبر عصابات المخدرات كان هاربًا إلى تونس

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، القبض على أحد أعضاء اكبر عصابات ترويج المخدرات كان هاربًا إلى دولة تونس.

وأوضحت الوزارة، أن أعضاء مكتب جمع الاستدلالات المركزي تاجوراء بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنوا من إلقاء القبض على هذا الشخص الخطير ومطلوب لنيابة مكافحة جرائم المخدرات.

وأضافت الداخلية، أن المقبوض عليه كان هارباً إلى دولة تونس وخلال رجوعه إلى ليبيا تم ضبطه بمنطقة أبوسليم وبالتحديد الهضبة الكيزة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه بالاستدلال معه اعترف بترويجه للمخدرات ومن كان يدعمه.

وأفادت أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وأحيل إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.

ولفتت وزارة الداخلية إلى أنه لازال البحث مستمر عن الأشخاص المطلوبين ضمن هذه الشبكة الإجرامية.

وبينت الوزارة أن شقيق المقبوض عليه محكوم عليه بالسجن 27سنة في قضية مخدرات وهو هارب بدولة المغرب ويقوم بتجارة المخدرات.

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