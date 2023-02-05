باتيلي للدبيبة: يجب اعتماد معايير الحكم الرشيد في التوزيع العادل للثروة

اكد رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي على إنهاء الجمود السياسي وإعداد البلاد لانتخابات وطنية شاملة في عام 2023

وأضاف باتيلي في تغريدة له على “تويتر” انه ناقش مع رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة مسؤولية جميع الفاعلين في ليبيا في تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، بدءاً باعتماد إطار دستوري متين واستعرض دور الحكومة في تأمين الانتخابات.

وشددت باتبلي خلال اللقاء على ضرورة اعتماد أفضل معايير الشفافية والحكم الرشيد لضمان التوزيع العادل للثروة الليبية بحيث يستفيد منها جميع الليبيين بشكل منصف.