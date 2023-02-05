بتكليف من “عقيلة صالح”.. لجنة لبحث أسباب نقص الأدوية وعدم توطين العلاج بالداخل

عقدت اللجنة المكلفة من قبل رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح ” بالقرار رقم 74 لسنة 2022م برئاسة رئيس لجنة الصحة والبيئة بالمجلس ” نصر الدين مهنى ” اجتماعاً مع وزير الصحة بالحكومة المكلفة من البرلمان “عثمان عبد الجليل، وذلك لمناقشة أسباب نقص الأدوية وعدم توطين العلاج بالداخل .

وبحسب ما صرح به المتحدث باسم المجلس ” عبدالله بليحق ” فان الاجتماع الذي عُقد اليوم الأحد بمقر البرلمان بمدينة بنغازي يأتي في إطار متابعة المجلس للعراقيل و الصعوبات التي تحول دون رفع مستوى الخدمات الصحية للمواطن.

وحضر الاجتماع عضو اللجنة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية “رمضان شمبش “و عضو اللجنة “مصباح دومه “.