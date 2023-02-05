تدعو للانحلال والفساد .. الغرياني يحذر نساء ليبيا من هذه (…) المشروعات

حذر مفتي عام ليبيا الشيخ الصادق الغرياني، النساء في ليبيا من المشاركة في مشروعات حقوق المرأة التي تقف وراءها الأمم المتحدة، مشيرًا الى انها من الكبائر وتدعو إلى الانحلال والفساد الأخلاقي .

وقال الغرياني، في برنامج الإسلام والحياة على قناة التناصح الفضائية، “إن مشروعات حقوق المرأة التي تقف وراءها الأمم المتحدة، كلها مشروعات من الكبائر تدعو إلى الانحلال والفساد الأخلاقي، وغيرها من الأمور الشاذة عند العقلاء قبل الأديان حتى في بلدانهم”، حسب وصفه .

وأشار الغرياني، الى ان دار الإفتاء تواصلت منذ أشهر مع الوزارة المعنيّة بشؤون المرأة، وحذّرتها من الاتفاقيات التي عقدتها مع الأمم المتحدّة بما فيها اتفاقية سيداو وغيرها، قبل أن تصل معها إلى إلغاء الاتفاقية”.

ودعا الغرياني، من خلال البرنامج النساء في ليبيا أن يتقين الله وان لا يشاركن في مشاريع الأمم المتحدة التي تدّعي الدفاع عن حقوق المرأة كما دعا الجهات المعنيّة إلى مراقبة خطط ومشاريع وبرامج مثل هذه المؤسسات الدولية قبل السماح لهم بالعمل في البلاد.

وقال الغرياني ان المؤسسات الدولية تغلف أنشطتها بأسماء برّاقة مثل حماية الطفل وحماية الأنوثة، لافتًا إلى أنها منزلقات بحيث يسقط فيها البنات، على حدّ تعبيره.