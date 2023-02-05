بن يونس يبحث أوضاع العاملين بقطاع الثروة البحرية

بحث وزير الثروة البحرية علي بن يونس مع مديري مكاتب الثروة البحرية بالمناطق (مصراتة – هراوة – إجدابيا – بنغازي – توكرة – المرج – الجبل الأخضر – سوسة – درنة – طبرق)، وممثلي نقابات الصيادين؛ الوضع القانوني للنقابات العاملة في مجال الصيد البحري.

جاء ذلك خلال اجتماعه الذي عقد بمقر الوزارة ببنغازي، حيث ناقش الاجتماع الأضرار التي لحقت بالصيادين جراء الحروب، بالإضافة إلى وضع آلية لدعم الصيادين والرفع من مستوى أدائهم.

يأتي ذلك في إطار تنظيم عمل وزارة الثروة البحرية، ووضع برنامج عمل لمكاتب الوزارة بالمناطق بالتنسيق مع النقابات الممثلة للصيادين.