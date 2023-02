الانتخابات ودعم “5+5”.. ملفات يبحث “باتيلي” عن دعمها في طرابلس من الدبيبة والطرابلسي

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع المبعوث الأممي لدى ليبيا “عبدالله باتيلي” المقترحات الجادة لإنجاز الانتخابات في أقرب الآجال.

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة فإن الجانبين أكدا على ضرورة إصدار القاعدة الدستورية، لتعقبها الخطوات التنفيذية للوصول للانتخابات.

وناقش الجانبان نتائج لقاءات المبعوث “باتيلي” ومشاوراته مع الأطراف المحلية والدولية مؤخرا.

ويأتي هذا اللقاء بعد، يوم من لقاء باتيلي مع وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، والذي بحثا فيه ملف تأمين الانتخابات المنتظرة في البلاد.

وكان باتيلي قد طالب أعضاء عن مجلسي النواب والأعلى للدولة، بالانخراط بشكل إيجابي وبناء للوصول إلى إطار دستوري للانتخابات في أقرب وقت ممكن.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة لقاءات أجراها “باتيلي” مع أطراف محلية ودولية بدأت مطلع فبراير بلقاء رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” و سفراء دول الجوار “النيجر وتشاد والسودان”، وقال إنه بحث معهم جميعا سبل خروج البلاد من أزمتها وإمكانية تحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات.

وسيقدم باتيلي إحاطة جديدة إلى مجلس الأمن خلال الجلسة الخاصة حول ليبيا يوم 27 فبراير الجاري.

المصدر: حكومة الوحدة الوطنية + البعثة الأممية + حساب المبعوث الأممي “عبدالله باتيلي”

