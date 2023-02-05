حكومة باشاغا تعلق على إعلان جاهزية “داخلية دبيبة” لتأمين الانتخابات الليبية

علقت وزارة الداخلية التابعة للحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، على ما نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم فِي ليبيا، عقب لقاء وزير داخلية حكومة الوحدة الوطنية مُنتهية الولاية مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عن جاهزية وزارة الداخلية؛ لضمان أمن وسلامة الانتخابات.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها: ” نذكر الجميع بأن الحكومة منتهية الولاية لاتتجاوز نفوذها ومجال تحركها العاصمة طرابلس وبعض المناطق المجاورة لها”.

وأضافت الوزارة: “الترويج إلى هذه الأخبار والسماح بنشرها وتداولها يفقد المصداقية ويخالف واقع المشهد الليبي، وماهو إلا تضليل واضح وينبغي ألا ينطلي على البعثة الأممية، التي نتمني لها النجاح في مساعيها لإجراء الاِنتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أصبحت حلم كل الشعب الليبي.

واختتمت الوزارة بيانها: “على البعثة الأممية إحترام قرار مجلس الأمن بِشأنّ إنشائها وَتحديد مهامها بِمُمارسة الوساطة مِن خِلال مساعيها الحميدة للقيام بِمهامها المُكلفة بها”.