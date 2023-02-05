بعد حيلة القروض.. الدبيبة يبحث مع شكشك وجمعة مشروعات التنمية

الوطن| رصد

بحث رئيس الحكومة المنتهية، عبد الحميد الدبيبة، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير الدولة لشؤون مجلي الوزراء ورئيس الحكومة بالحكومة المنتهية، ومدير الإدارة العامة للقطاع السيادي، تنفيذ مشروعات التنمية، وإطلاق المشروعات الاستراتيجية وفق جدول زمني معتمد، مؤكدين ضرورة الإفصاح والشفافية في كل الإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة التنفيذية.

وناقش المجتمعون تنفيذ شوارع 500 مدرسة جديدة خلال العام الحالي، واعتماد التصاميم اللازمة لنماذج مختلفة وفق احتياجات وزراة التربية والتعليم، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ صيانة وتطوير المدينتين الرياضيتين طرابلس وبنغازي، وإنشاء 3 ملاعب جديدة خلال خطة العام 2023.

وبحثوا إجراءات العطاء العام بعد استكمال موافقات الديوان على 70٪؜ من العطاء، والتأكيد على استكمال باقي المشروع.

ويأتي ذلك رغم تخلف حكومة الدبيبة عن الإيفاء بمعظم الوعود التي تعهدت بتنفيذها، وآخرها مشروع القروض الإسكانية.