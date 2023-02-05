عميد بلدية القبة: نتحدى حكومة الدبيبة بنشر قوائم القروض المزعومة من قبلنا

نفى عميد بلدية القبة موسى حسين موسى تصريح ما نشراه حكحومة الوحدة المؤقتة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختيار اسماء قوائم قروض مبادرة الإسكان الشبابي من قبل اللجنة ببلدية القبة.

وأدان عميد بلدية القبة البيان الصادر من رئيس اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، الذي نشر عبر منصة حكومتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ويفيد بأن القوائم المستهدفة بالقروض هي قوائم محالة من اللجان الفرعية بالبلديات معتمدة من رئيس اللجنة والمتمثل في عميد البلدية.

وأضاف موسى في بيان اليوم الأحد أن “بلدية القبة تتحدى اللجنة الرئيسية بأن تنشر القوائم المحاله إليها من البلدية كما تدعي في بيانها والذي نشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي”.

وتابع: “نحن على أتم الاستعداد للمثول أمام الجهات الرقابية في حال ثبوت ذلك”.