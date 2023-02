بعد تداول خبر إفلاسها.. الخطوط الليبية تنفي وتؤكد استئناف عملها

نفت شركة الخطوط الجوية الليبية الأخبار المتداولة عن إعلان إفلاسها وتوقف تشغيل الرحلات الجوية نهائيا.

وأوضحت الشركة أن توقف التشغيل كان استثنائياً لإتمام بعض الاجراءات المتعلقة بذلك، مشيرة إلى أنها ستباشر تسيير الرحلات بعد ظهر الغد.

وكانت منصات رقمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أخبارا تفيد بإفلاس الشركة وتوقيف تشغيل رحلاتها بشكل نهائي.

وتتزامن هذه الأخبار مع إعلان موظفي الخدمات الأرضية والمناولة في عدد من المطارات الدخول في اعتصامات مما أثر في حركة الطيران للخطوط الليبية والإفريقية في مطاري مصراتة وسبها.

