رغم الانتقادات.. دبيبة يؤكد على ضرورة البدء في المرحلة الثانية من قروض إسكان الشباب

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة، إنه تم قبول أي ملاحظات من اللجان الفرعية ومراجعتها في القائمة المُعتمدة سابقا، لمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، وذلك للتأكيد على أن يكون الاعتماد حسب معايير الاختيار للإعلان عنها مشددا.

وأكد دبيبة خلال اجتماع عقده مع اللجنة العليا للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، لمتابعة الملاحظات الواردة من اللجان الفرعية، والخطوات المتخذة من قبل اللجنة المركزية للبدء في المرحلة الثانية من المبادرة، على ضرورة البدء في المرحلة الثانية للمتقدمين لتقديم الخدمة لهم.

والخميس الماضي، أعلن دبيبة بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة والتي استهدفت 23 ألف مستفيد، بحسب ما أكده خلال كلمته في تدشين تنفيذ العملية من قبل الجهات المختصة في حفل أقيم بطرابلس.

ولقي تنفيذ المبادرة بعض الصعوبات العملية وذهبت بعض البلديات إلى التشكيك في نزاهة عملية اختيار المستفيدين بالمبادرة، وطالب عدد من البلديات حكومة الوحدة الوطنية بوقف تنفيذها في مناطقهم إلى حين مراجعة قوائم المستفيدين والتأكد من مطابقته للشروط.