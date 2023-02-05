شكشك يؤكد على أهمية الانتهاء من تنفيذ ملعب طرابلس الدولي

الوطن| رصد

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الأحد مع وزير الرياضة عبدالسميع الجويفي، ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة ومدير الإدارة العامة للرقابة على العقود والخطط التنموية، ومدراء الإدارات المختصة بالوزارة والجهاز خطة الوزارة في تنفيذ مشروعاتها للعام الحالي عن طريق الجهاز وأيضا مشروع استكمال تنفيذ ملعب طرابلس الدولي.

وأكد رئيس الديوان على أهمية الانتهاء من تنفيذ ملعب طرابلس الدولي وأنه سيكون محل متابعة مستمرة من قبل الديوان.

وشدد على أن تتحمل الوزارة والجهاز مسؤولياتهم في تحفيز الشركة المنفذة لهذا المشروع بشكل خاص، واستكمال مشروعات الرياضة بشكل عام وتنفيذها على أكمل وجه في ظل توفر المخصصات المالية والموافقات اللازمة من الديوان.