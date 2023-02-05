باثيلي: ناقشت مع الدبيبة إنهاء الجمود السياسي وإعداد البلاد لانتخابات شاملة

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قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي، اليوم الأحد، إنه ناقش مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، سبل إنهاء الجمود السياسي.

وأضاف باثيلي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” أنه تطرق خلال اللقاء مع الدبيبة إلى إعداد البلاد لانتخابات وطنية شاملة في عام 2023.

وتابع المبعوث الأممي :”ناقشتُ مع رئيس الحكومة مسؤولية جميع الفاعلين في ليبيا في تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، بدءاً باعتماد إطار دستوري متين”.

ولفت باثيلي إلى أنه تم كذلك استعراض دور الحكومة في تأمين الانتخابات، مشددًا على ضرورة اعتماد أفضل معايير الشفافية والحكم الرشيد لضمان التوزيع العادل للثروة الليبية بحيث يستفيد منها جميع الليبيين وبشكل منصف.