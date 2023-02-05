الدبيبة وشكشك يبحثان مع عدد من المسؤولين تنفيذ المشروعات الاستراتيجية

عقد مساء الأحد اجتماع في طرابلس ضم رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ومدير الإدارة العامة للقطاع السيادي، لمتابعة تنفيذ مشروعات التنمية، والعمل على انطلاق المشروعات الاستراتيجية وفق الجداول الزمنية المعتمدة لضمان تنفيذها.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة تنفيذ مشروع إنشاء (500) مدرسة جديدة لأهميته خلال العام الحالي، واعتماد التصاميم اللازمة لنماذج مختلفة وفق خطة وزارة التربية والتعليم واحتياجاتها، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ صيانة وتطوير المدينتين الرياضيتين طرابلس وبنغازي، وإنشاء 3 ملاعب جديدة خلال خطة العام 2023.

كما تمت متابعة إجراءات العطاء العام بعد استكمال موافقات الديوان على 70٪؜ من العطاء، والتأكيد على استكمال باقي المشروع، ليكون منهجية التوريد خلال العام الجاري ومنع التعاقدات المباشرة بوزارة الصحة والإمداد الطبي.

وأكد الاجتماع ضرورة الإفصاح والشفافية في كافة الإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة التنفيذية والوزارات.

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