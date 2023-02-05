مراقبة تعليم البيضاء تعلن غدًا الاثنين عطلة بسبب سوء الأحوال الجوية

العنوان – البيضاء

أعلنت مراقبة التربية والتعليم البيضاء، اليوم الأحد، تعليق الدراسة ليوم غد الاثنين بعد توارد أنباء عن تدني مستويات درجة الحرارة.

وأكدت المراقبة في بيان لها على حسابها في “فيسبوك” أن التقارير الواردة أشارت إلى إمكانية هطول الثلوج بعدد من المناطق الواقعة بنطاق المُراقبة.

وأوضحت أنه حفاظاً على صحة الطلبة والطالبات تُعلق الدراسة ليوم الغد بكافة المدارس العامة والخاصة بمراقبة التربية والتعليم البيضاء.

وأشارت مراقبة التربية والتعليم البيضاء إلى أن العمل الإداري في المراقبة مستمر.