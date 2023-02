بعد اعتراض عدة بلديات.. الدبيبة يؤكد قبول الملاحظات الواردة حول قروض الإسكان

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” قبول ملاحظات اللجان الفرعية وتراجعها عن قبول القائمة المعتمدة مسبقا، للتأكيد على أن يكون الاعتماد حسب معايير الاختيار للإعلان عنها، وضرورة البدء في المرحلة الثانية للمتقدمين، وفق قوله.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدبيبة، مساء اليوم الأحد، مع اللجنة العليا للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، لمتابعة الملاحظات الواردة من اللجان الفرعية، وفق ما أفادت به “حكومتنا”.

وحث الدبيبة على العمل بشكل مهني لإنجاز المرحلة الثانية واستكمال باقي البلديات التي لم تقدم قوائم المستفيدين، طبق قوله.

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة العليا بدر الدين التومي، أن 9 بلديات من 134 بلدية قدمت مخاطبات بإيقاف القائمة المحالة من طرفها للمراجعة، وتم التعامل معها، مؤكدا الشروع في المرحلة الثانية من المشروع، بحسب وصفه.

يذكر أن عدة بلديات طالبت حكومة الوحدة الوطنية بإعادة تقييم كشوفات المستفيدين من القروض السكنية بمبادرة الإسكان الحكومية، عن طريق لجنة مختصة محايدة من طرف الحكومة؛ لوجود أسماء لا تنطبق عليهم الشروط الموضوعة، وفق قولها.

