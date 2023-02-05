بعد تقديم استقالته على الهواء.. عميد بلدية البيضاء يكلّف “أمطول” خلفاً له

الوطن| رصد

كلّف عميد بلدية البيضاء “علي حسين محمد”، المدعو “عبد الله أمطول علي” بممارسة مهام عميد البلدية بدءاً من تاريخ 5 من فبراير الحالي وحتى إشعار آخر، وذلك عبر كتاب صادر عنه وممهور بتوقيعه.

ويأتي التكليف بعد تقديم العميد استقالته على الهواء خلال مقابلة تلفزيونية قائلاً إنه خدم مدينة البيضاء طوال السنين الماضية لكن حكومة الدبيبة الآن وضعته في موقف محرج ووأظهرته كفاشل أمام أبناء بلديته، داعياً العميد المُكلّف باتخاذ الصلاحيات الممنوحة لعميد البلدية كافة، والمنصوص عليها وفق اللوائح التشريعية لأداء الأمانة.

وتشهد معظم البلديات الليبية حالات اضطراب إثر إيهام حكومة الدبيبة لعدد كبير من المواطنين بمنحهم القروض الإسكانية، بينما اتّضح لاحقاً وجود تزوير في قوائم المستفيدين.