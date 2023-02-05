تجمع قادة ثوار ليبيا: نُحذر المشبوهين الذين اتخذوا من تورثنا ستار لتمرير صفقاتهم المشبوهة

رفض تجمع قادة ثوار ليبيا، قاعدة رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح”، ورئيس مجلس الدولة “خالد المشري” الدستورية،

جاء ذلك في بيان للتجمع اليوم الأحد،حذّر فيه من الأشخاص المشبوهين والفاسدين والمطلوبين ممن اتخذوا من ثورتنا ستار لهم، لتمرير صفقاتهم المشبوهة..

كما حذّر الأحرار والشرفاء من الانجرار وراء التجمعات المشبوهة من أجل مصالح شخصية أو صفقات مشبوهة لكسب المال غير المشروع وتنفيذ أجندة لا تخدم مصلحة الوطن.

ودعم البيان، كافة جهود توحيد صفوف الثوار والمصالحة الحقيقية، ولم شمل جميع الليبيين الأحرار والانطلاق نحو الدولة المدنية.