أعلن العاملون بالخدمات الأرضية بمطاري مصراتة وسبها الدوليين فض الاعتصام واستئناف العمل بهما، وذلك بعد تعليقه في وقت سابق.

جاء ذلك بعد اجتماع عقده وزير المواصلات، محمد الشهوبي، مع ممثليين عن “الخدمات الأرضية” بمطاري سبها ومصراتة، اليوم الأحد، لمناقشة مطالب المعتصمين، بحسب الوزارة.

يذكر أن العاملين بالشركات الأرضية في مطاري سبها ومصراتة قد أعلنوا، في وقت سابق، الدخول في اعتصام مفتوح وتعليق العمل، للمطالبة بحل مشكلة تأخر الرواتب.

فيما أوضح العاملون أن مرتباتهم متوقفة منذ 19 شهرا، مطالبين بإدماجهم في ديوان وزارة المواصلات ليتقاضوا المرتبات بانتظام، حتى تتحسن أوضاع الشركة، وفق قولهم.

وزارة المواصلات + ليبيا الأحرار

The post مطارا سبها ومصراتة يعودان للعمل بعد فض اعتصام بشأن “المرتبات” appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار